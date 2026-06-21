Heftiges Unwetter in Koblenz
Electronic Wine: Abbruch am Freitag, Party am Samstag
7000 Menschen feierten am Samstag bei Electronic Wine in Koblenz.
7000 Menschen feierten am Samstag bei Electronic Wine in Koblenz.
Alexej Zepik

Hitze, Unwetter, Abbruch am Freitag, super Sause am Samstag: Das Festival Electronic Wine am Deutschen Eck in Koblenz hat turbulente Tage hinter sich. Zwischendurch mussten noch 3000 Kopfhörer getrocknet werden.

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Es waren einige bange Stunden, ehe am Samstagvormittag feststand: Electronic Wine kann am Deutschen Eck in Koblenz fortgesetzt werden. Am Freitag hatte ein heftiges Unwetter die Veranstalter gegen 19.30 Uhr dazu gezwungen, das Gelände des Electronic-Wine-Festivals zu räumen.

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