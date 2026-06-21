Heftiges Unwetter in Koblenz Electronic Wine: Abbruch am Freitag, Party am Samstag Matthias Kolk

Jan Lindner 21.06.2026, 15:00 Uhr

i 7000 Menschen feierten am Samstag bei Electronic Wine in Koblenz. Alexej Zepik

Hitze, Unwetter, Abbruch am Freitag, super Sause am Samstag: Das Festival Electronic Wine am Deutschen Eck in Koblenz hat turbulente Tage hinter sich. Zwischendurch mussten noch 3000 Kopfhörer getrocknet werden.

Es waren einige bange Stunden, ehe am Samstagvormittag feststand: Electronic Wine kann am Deutschen Eck in Koblenz fortgesetzt werden. Am Freitag hatte ein heftiges Unwetter die Veranstalter gegen 19.30 Uhr dazu gezwungen, das Gelände des Electronic-Wine-Festivals zu räumen.







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