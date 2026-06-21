Hitze, Unwetter, Abbruch am Freitag, super Sause am Samstag: Das Festival Electronic Wine am Deutschen Eck in Koblenz hat turbulente Tage hinter sich. Zwischendurch mussten noch 3000 Kopfhörer getrocknet werden.
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Es waren einige bange Stunden, ehe am Samstagvormittag feststand: Electronic Wine kann am Deutschen Eck in Koblenz fortgesetzt werden. Am Freitag hatte ein heftiges Unwetter die Veranstalter gegen 19.30 Uhr dazu gezwungen, das Gelände des Electronic-Wine-Festivals zu räumen.