Trends in Koblenz
Eissaison 2026: Das ist dieses Jahr besonders beliebt
Kalamansi-Eis, das gibt es nicht überall: Die kleine Eisdiele im Koblenz-Horchheim bietet die erfrischende Mischung aus Kumquat
Kalamansi-Eis, das gibt es nicht überall: Die kleine Eisdiele im Koblenz-Horchheim bietet die erfrischende Mischung aus Kumquat und Mandarine an. Besonders an den heißen Tagen wurde das sehr gern genommen.
Sandra Steinke. Gaetano Porco

Eis geht einfach immer. Das bestätigen alle, mit denen wir vor Eiscafés in Koblenz über ihre liebsten Eissorten dieser Saison reden. Auch die Betreiber haben uns verraten, was ihre Kunden dieses Jahr besonders gern geschleckt haben.

Lesezeit 2 Minuten
„Einmal Schokolade und Vanille bitte!“ Eis war in diesem heißen Sommer auch in Koblenz sehr beliebt. Neben den Klassikern wie Stracciatella, Schokolade und Vanille haben weitere Eissorten überzeugt. Besonders beliebt waren aus Sicht der Koblenzer Eiscafé-Betreiber fruchtig-erfrischende Sorten, oft mit Joghurt gemischt.
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