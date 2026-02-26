Proben für „Das magische Buch“
Eiskönigin-Musicalstar gibt Koblenzer Schülern Tipps
Musicaldarstellerin Ann Sophie gibt den Kindern während der Probe nützliche Tipps.
Alexander Thieme-Garmann

Die Sängerin Ann Sophie hat die Elsa im Musical „Die Eiskönigin“ gespielt und war vor Kurzem in Koblenz, um mit Kindern der Willi-Graf-Schule für deren Auftritt von „Das magische Buch“ zu proben. Dabei erlebten die Schüler einen nahbaren Profi. 

Mit großen Erwartungen sind die Grundschüler der Willi-Graf-Schule in Koblenz-Neuendorf in die Probe für ihr Kindermusical „Das magische Buch“ gegangen. Denn schließlich passiert es nicht alle Tage, dass ein richtiger Musicalstar bei ihnen vorbeischaut.

