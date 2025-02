Rückschnitt für die Sicherheit Einst prächtiger Hüttchensbaum ist nur noch Torso 04.02.2025, 16:07 Uhr

i Am Dienstag wurde der Hüttchensbaum stark zurückgeschnitten. Etliche Menschen kamen vorbei, um den Arbeiten zuzuschauen. Katrin Steinert

Die Schwarzpappel von Koblenz-Neuendorf ist für die Einheimischen ein wichtiges Naturwahrzeichen. Sie sind froh, dass der kaputte Baum stehen bleiben und in Würde gehen darf. Nun wurde er für den Prozess zurechtgeschnitten.

Ein bisschen tut es den Neuendorfern in der Seele weh, den einst ausladenden uralten Baum so zurechtgestutzt zu sehen. Die 213 Jahre alte Schwarzpappel, die am Rheinufer steht, wurde am Dienstag um drei Meter eingekürzt. Das dient ihrer Standsicherheit, um zu verhindern, dass sie unter ihrem Eigengewicht auseinanderbricht.

