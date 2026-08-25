Eine schöne Schultüte und aufgeregte Eltern: Das hat den Schulanfang der meisten Erstklässler in Koblenz vor 14 Tagen geprägt. Vor 80 Jahren sah das völlig anders aus, erinnern sich die Koblenzer Manfred Gniffke, Irmgard Loch und Karl Heinz Witzler.
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1946, mitten in den Koblenzer Nachkriegstrümmern, hat für Manfred Gniffke, Irmgard Loch und Karl Heinz Witzler die Schule begonnen. „Wir hätten schon im Frühjahr 1945 anfangen sollen, aber da war noch alles kaputt“, erinnert sich Manfred Gniffke. Im Herbst 1946 dann ist es für die Siebenjährigen so weit: Der erste Schultag steht an.