Kindheit im Nachkriegs-Koblenz Einschulung 1946: Keine Schultüte, keine Bücher Doris Schneider 25.08.2026, 11:40 Uhr

i Das Foto zeigt die Klasse von Irmgard Loch. Gemeinsam mit Manfred Gniffke und Karl Heinz Witzler erinnert sich die Koblenzerin an ihre Schulzeit und Jugend. Mirco Klein

Eine schöne Schultüte und aufgeregte Eltern: Das hat den Schulanfang der meisten Erstklässler in Koblenz vor 14 Tagen geprägt. Vor 80 Jahren sah das völlig anders aus, erinnern sich die Koblenzer Manfred Gniffke, Irmgard Loch und Karl Heinz Witzler.

1946, mitten in den Koblenzer Nachkriegstrümmern, hat für Manfred Gniffke, Irmgard Loch und Karl Heinz Witzler die Schule begonnen. „Wir hätten schon im Frühjahr 1945 anfangen sollen, aber da war noch alles kaputt“, erinnert sich Manfred Gniffke. Im Herbst 1946 dann ist es für die Siebenjährigen so weit: Der erste Schultag steht an.







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