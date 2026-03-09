Der Koblenzer Moselstadtteil Güls ist über Nacht zum Magneten für Einheimische, Forscher und Medien geworden. Sie alle wollen wissen, wo genau der Meteorit am Sonntagabend eingeschlagen ist. Ein Besuch am Ort.
Eine Gülserin Mitte 50 läuft am Montagmorgen die Straße Am Mühlbach in Richtung Zentrum hinunter. Plötzlich stoppt ein Auto neben ihr, sie wird nach dem Weg zum Einschlagsort des Meteoriten gefragt. Die Fußgängerin wirkt kurz irritiert, lacht dann aber und sagt: „Nein, ich weiß nicht, wo er eingeschlagen ist.