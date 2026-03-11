Autozulieferer in der Krise
Einigung bei ZF Koblenz: 300 Mitarbeiter zu Harman
Die ZF-Niederlassung im Koblenzer Stadtteil Kesselheim
Alexej Zepik

Die Verhandlungen zogen sich einige Wochen hin, jetzt gibt es offenbar einen Durchbruch: Die Bosse des Automobilzulieferers ZF, Betriebsrat und IG Metall haben sich geeinigt, wie die Ausgliederung des Bereichs Fahrerassistenzsysteme ablaufen soll. 

Der kriselnde Automobilzulieferer ZF will auch in Koblenz massiv Stellen abbauen. Nun scheint der Konzern einen Schritt in diese Richtung vollzogen zu haben: Es gibt offenbar eine Einigung, wie die Ausgliederung in Kesselheim von bis zu 300 ZF-Mitarbeitenden des Bereichs Fahrerassistenzsysteme an die Samsung-Tochter Harman ablaufen soll.

