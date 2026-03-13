Die Verhandlungen zogen sich mehrere Wochen hin, nun gibt es offenbar einen Durchbruch: Die Bosse des Automobilzulieferers ZF, Betriebsrat und IG Metall haben sich geeinigt, wie die Ausgliederung des Bereichs Fahrerassistenzsysteme ablaufen soll.
Lesezeit 1 Minute
Der kriselnde Automobilzulieferer ZF will auch in Koblenz massiv Stellen abbauen. Nun scheint der Konzern einen Schritt in diese Richtung vollzogen zu haben: Es gibt offenbar eine Einigung, wie die Ausgliederung in Kesselheim von bis zu 300 ZF-Mitarbeitenden des Bereichs Fahrerassistenzsysteme an die Samsung-Tochter Harman ablaufen soll.