Koblenzer Industriefirma
Einigung bei Novelis: So werden Stellen abgebaut
Im Koblenz hat Aluminiumhersteller Novelis rund 1300 Beschäftigte - noch.
Im Koblenz hat Aluminiumhersteller Novelis rund 1300 Beschäftigte - noch.
Wolfgang Lucke

Es waren monatelange Verhandlungen, die mit einer gewissen Härte und Entschlossenheit geführt wurden. Jetzt ist klar: Aluminiumhersteller Novelis verzichtet auf Kündigungen, baut an seinem Koblenzer Standort aber einige der 1300 Arbeitsplätze ab. 

Lesezeit 2 Minuten
Im September verkündeten die drei großen Industriefirmen ZF, Novelis und Stabilus in kurzer Taktung schlechte Nachrichten für ihre Koblenzer Standorte: Die Konzernzentralen gaben an, insgesamt rund 750 Arbeitsplätze streichen zu wollen. Danach wurde über Wochen und Monate hart und entschlossen verhandelt.

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