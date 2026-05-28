Koblenzer Industriefirma Einigung bei Novelis: So werden Stellen abgebaut Jan Lindner 28.05.2026, 17:00 Uhr

i Im Koblenz hat Aluminiumhersteller Novelis rund 1300 Beschäftigte - noch. Wolfgang Lucke

Es waren monatelange Verhandlungen, die mit einer gewissen Härte und Entschlossenheit geführt wurden. Jetzt ist klar: Aluminiumhersteller Novelis verzichtet auf Kündigungen, baut an seinem Koblenzer Standort aber einige der 1300 Arbeitsplätze ab.

Im September verkündeten die drei großen Industriefirmen ZF, Novelis und Stabilus in kurzer Taktung schlechte Nachrichten für ihre Koblenzer Standorte: Die Konzernzentralen gaben an, insgesamt rund 750 Arbeitsplätze streichen zu wollen. Danach wurde über Wochen und Monate hart und entschlossen verhandelt.







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