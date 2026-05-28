Es waren monatelange Verhandlungen, die mit einer gewissen Härte und Entschlossenheit geführt wurden. Jetzt ist klar: Aluminiumhersteller Novelis verzichtet auf Kündigungen, baut an seinem Koblenzer Standort aber einige der 1300 Arbeitsplätze ab.
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Im September verkündeten die drei großen Industriefirmen ZF, Novelis und Stabilus in kurzer Taktung schlechte Nachrichten für ihre Koblenzer Standorte: Die Konzernzentralen gaben an, insgesamt rund 750 Arbeitsplätze streichen zu wollen. Danach wurde über Wochen und Monate hart und entschlossen verhandelt.