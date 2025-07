Parallel sind an zwei Stellen in den großen Verbindungsstraßen im Koblenzer Süden gerade Baustellen. Und es sind nicht die einzigen Engstellen in der Stadt.

Noch bis Samstag, 19. Juli, wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag an der Kreuzung Hohenzollernstraße/Roonstraße teilweise erneuert. Betroffen ist die Fahrtrichtung Oberwerth, die während der Bauarbeiten voll gesperrt wird. Eine Umleitung ist ausgeschildert, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Ebenso ist das Linksabbiegen von der Roonstraße in die Hohenzollernstraße nicht möglich.

Eine weitere Baustelle gibt es derzeit in der Mainzer Straße: Da werden noch bis voraussichtlich Ende Oktober zwischen den Einmündungen Markenbildchenweg und Schenkendorfstraße die Anschlussleitungen der Grundstücks- und Straßenentwässerung erneuert. Für die Sicherheit des Baustellenpersonals ist die Strecke auf diesem Abschnitt als Einbahn geregelt. Eine Umleitungsstrecke ist auch hier ausgeschildert.

Es gibt noch mehr Engstellen

Es sind im Übrigen nicht die einzigen Engstellen, die es im Moment in Koblenz gibt: Vom Moselring Richtung B9 ist am Donnerstag eine Spur gesperrt, da werden 20 Meter tiefe Kernbohrungen zur Baugrunduntersuchung für die Bahnbrücke gemacht, so Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak auf Nachfrage unserer Zeitung. Und auch auf der B9 Richtung Norden ist stellenweise eine Spur gesperrt, da lässt der Kommunale Servicebetrieb die Bauwerke beziehungsweise den Mittelstreifen reinigen.