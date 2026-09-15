Mehrere hundert Tonnen schwer sind die Stahlbauteile, die Ende September bei der neuen Pfaffendorfer Brücke eingehoben werden sollten. Doch die niedrigen Wasserstände machen den Plänen einen Strich durch die Rechnung.
Lesezeit 1 Minute
Eigentlich hätten Ende September die letzten riesigen Stahlteile für die neue Pfaffendorfer Brücke eingehoben werden sollen. Doch diese Arbeiten werden sich wohl um vier Wochen verzögern. Das teilte das Tiefbauamt der Stadt am Dienstag mit.„Grund hierfür sind die anhaltenden niedrigen Wasserstände des Rheins, die deutlich unter dem gleichwertigen Wasserstand liegen“, heißt es.