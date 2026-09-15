Wasserstände zu niedrig Einhub an der Pfaffendorfer Brücke verzögert sich 15.09.2026, 18:21 Uhr

i Auf der Baustelle der Pfaffendorfer Brücke verzögert sich der Einhub der Mittelfelder durch den niedrigen Stand des Rheins um voraussichtlich vier Wochen. Felix Gras/Stadt Koblenz

Mehrere hundert Tonnen schwer sind die Stahlbauteile, die Ende September bei der neuen Pfaffendorfer Brücke eingehoben werden sollten. Doch die niedrigen Wasserstände machen den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Eigentlich hätten Ende September die letzten riesigen Stahlteile für die neue Pfaffendorfer Brücke eingehoben werden sollen. Doch diese Arbeiten werden sich wohl um vier Wochen verzögern. Das teilte das Tiefbauamt der Stadt am Dienstag mit.„Grund hierfür sind die anhaltenden niedrigen Wasserstände des Rheins, die deutlich unter dem gleichwertigen Wasserstand liegen“, heißt es.







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