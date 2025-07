Einfamilienhaus brennt in Mülheim-Kärlich

Die Feuerwehr musste am Montagmittag in Mülheim-Kärlich einen Kellerbrand löschen. Der Einsatz läuft noch – das ist bisher bekannt.

Wegen eines Brandes in der Matthäusstraße in Mülheim-Kärlich ist am Montagmittag um 12.05 Uhr die Feuerwehr alarmiert worden. Vor Ort stellten die Rettungskräfte fest, dass es im Keller des Einfamilienhauses brannte. Arnd Lenarz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Weißenthurm, sagt: „Das Feuer hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle, allerdings kam es dadurch, dass dort viel Material gelagert wird, zu Nachlöscharbeiten.“

Der Bewohner des Hauses musste mit einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Haus sei aufgrund der Rauchbeschädigung vorerst nicht mehr bewohnbar. Lenarz erklärt: „Das liegt vor allem an der offenen Bauweise des Hauses: Es gibt keine Trennung zwischen dem Keller und dem Wohnbereich des Hauses.“

Im Einsatz waren 20 Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mülheim-Kärlich, zu den Nachlöscharbeiten kamen weitere sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr Kettig dazu. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an.