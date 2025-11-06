Koblenz gedenkt Gefallener „Eine Zeit davor und eine Zeit danach“ Winfried Scholz 06.11.2025, 16:06 Uhr

i Die Hauptrede bei der Gedenkfeier hält Tanja Menz, die Mutter eines gefallenen Bundeswehrsoldaten. Winfried Scholz

Bewegende Gedenkfeier am Ehrenmal des Heeres auf der Festung Ehrenbreitstein: Erstmals hielt kein Politiker die Hauptrede, sondern die Mutter eines jungen in Afghanistan gefallenen Bundeswehrsoldaten.

Erstmals hielt kein prominenter Politiker die Hauptrede bei der Gedenkfeier am Ehrenmal des Heeres auf der Festung Ehrenbreitstein, sondern mit Tanja Menz die Mutter eines in Afghanistan gefallenen Bundeswehrsoldaten. Der neue Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, würdigte dies unter Beifall: „Sie haben mit Ihren Worten das ausgesprochen, was viele von uns empfinden, aber nicht immer in Worte fassen können.







