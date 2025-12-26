2025 an Rhein und Mosel Eine Sperrung – und der Stadtteil Lay in heller Aufruhr Matthias Kolk 26.12.2025, 18:00 Uhr

i Am 30. Januar 2025 versammelten sich Hunderte Layerinnen und Layer in der Kirche St. Martinus, um zu erfahren, warum der Landesbetrieb Mobilität für den Ausbau der B49 eine Vollsperrung plant. Sascha Ditscher

Die Vollsperrung der B49 hat die Menschen im Koblenzer Stadtteil Lay quasi über das gesamte Jahr 2025 begleitet. Und es haben sich viele Gründe ergeben, die die Baumaßnahme besonders machen. Von einem Auf und Ab an der Mosel.

Wie versetzt man einen ganzen Stadtteil in helle Aufruhr? Zum Beispiel, indem man kurzfristig eine achtmonatige Vollsperrung der wichtigsten Verbindung nach Koblenz ankündigt. Die Menschen im Koblenzer Stadtteil Lay können ein Lied davon singen. Und Anfang des Jahres 2025 erklang ihr Lied eher düster in Moll.







Artikel teilen

Artikel teilen