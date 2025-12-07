Premiere in Koblenz Eine pikante Handlung und der wunderschöne Central Park Alexander Thieme-Garmann 07.12.2025, 09:46 Uhr

i Das Schauspiel-Ensemble steht gemeinsam auf der Bühne (von links): Michaela Jubelius, Leonie Vrochte, Katharina Pauls und Axel Hinz. Alexander Thieme-Garmann

„Die Schneekönigin von Manhatten“ ist eine Weihnachtskomödie mit Tiefgang, die nun auf Fort Konstantin Premiere feierte. Es gelingt, die Brücke aus den 1960er Jahren hin zu aktuellen politischen Debatten in den USA zu schlagen.

Das Theaterstück „Die Schneekönigin von Manhattan“ hat am Donnerstag auf Fort Konstantin Premiere gefeiert. Inszeniert hat das Stück Axel Hinz, der unter anderem als Autor, Regisseur, Schauspieler und Bühnenbildner in Erscheinung tritt. Die Weihnachtskomödie spielt im New York des Jahres 1969.







