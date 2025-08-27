Entgegen dem anhaltenden Trend des Filialsterbens wurde im Koblenzer Stadtteil Lützel nun ein neuer Sparkassenstandort eröffnet. Sie soll gleich vier Stadtteile bedienen.

Durchaus wörtlich durfte man den Tag der offenen Tür nehmen, den die Sparkassen-Filiale in Lützel anlässlich ihrer offiziellen Eröffnung veranstaltete. So verteilte sich die Schar an Besuchern über Flur und Foyer hinaus bis auf den Brenderweg. Inmitten eines Meeres von geladenen Gästen und Kunden hielt Sparkassen-Vorstand Jörg Perscheid seine Begrüßungsrede. Mit Lützel, Neuendorf, Wallersheim und Kesselheim sollen gleich vier Stadtteile von dem neuen Standort profitieren, die in der Vergangenheit eigene Filialen besaßen.

Die neue Geschäftsstelle im Brenderweg 121 a, die von Pablo Perez Leal geleitet wird, bietet laut Perscheid Möglichkeiten, die Kundenbetreuung intensiver zu gestalten. Demnach ist die Filiale an jedem Wochentag geöffnet. Zudem bestehe täglich die Möglichkeit, zwischen 8 und 20 Uhr Beratungsgespräche zu führen. Hierfür wurden eigens ein ganzes Dutzend an Beratungsräumen geschaffen. Daneben verfügt der SB-Bereich über drei Geldautomaten.

i Sparkassen-Vorstand Jörg Perscheid durfte zur offiziellen Eröffnung der Filiale in Lützel viele Gäste im Brenderweg 121 a begrüßen. Alexander Thieme-Garmann

Perscheid zählte weitere Vorteile des neuen Standorts auf, der über zwölf Stellplätze verfügt. Des Weiteren liegt das moderne Gebäude mit seiner Geschäftsfläche von 450 Quadratmetern direkt an einer Bushaltestelle.

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs lobte derweil die Integration von vier Mietwohnungen in den oberen Etagen. Architekt Guido Fries verwies auf das Vorhandensein eines Aufzugs, der zusammen mit dem rollstuhlgerechten Zugang viel zur Barrierefreiheit beitrüge. Zudem erfülle der Neubau höchste energetische Standards. So ist er mit einer Fotovoltaikanlage, einer Wärmepumpe sowie einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet.

Abschließend segnete Pfarrer Oliver Seis zusammen mit Pfarrerin Vera Rudolph den neuen Standort. Seis selbst ist die Bankenbranche nicht fremd. Immerhin hat er in einem früheren Leben eine Lehre zum Bankkaufmann absolviert.

i Von links: Melanie Brüschke (Bereichsleiterin Privatkundengeschäft), Sparkassen-Vorstand Jörg Perscheid, Monika Sauer (stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrats), Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, Pfarrerin Vera Rudolph, Pfarrer Oliver Seis, Pablo Perez Leal (Leiter der Geschäftsstelle) Alexander Thieme-Garmann

Laut Lena Schmitz, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, verfügt die Sparkasse Koblenz künftig über 20 Geschäftsstellen und 25 SB-Center. In den vergangenen Jahren investierte das Kreditinstitut verstärkt in den Neu- und Umbau der Geschäftsstellen. So wurden 2024 zwei neue Filialen in Bendorf und Rhens eröffnet. Eine Weitere befindet sich derzeit in Horchheim im Neubau.

Laut Schmitz werden Service und Beratung in zentralen Lagen gut angenommen. Jedoch beobachte man an kleineren Standorten eine rückläufige Entwicklung. Immer mehr Menschen erledigten alltägliche Bankgeschäfte heute über Online- und mobile Zugänge. Insofern böten sich als intensiver Ort für Beratung größere Einheiten an.

Solch eine größere Einheit ist nun in Lützel an der Schwelle zu Neuendorf realisiert worden. Auch der Weg nach Wallersheim ist nicht weit. Zwar ist Kesselheim etwas weiter weg, doch die gute Anbindung durch den Nahverkehr sorgte dafür, dass auch am Einweihungstag einige neugierige Kunden von dort angereist waren.