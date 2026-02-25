Notweg bei Mosel-Hochwasser
Eine neue Asphaltdecke für den Layer Bergweg
Der Bergweg in Lay wird saniert. Das erhöhte Verkehrsaufkommen während der langen Sperrung der B49 hat Spuren hinterlassen.
Erwin Siebenborn

Für die Menschen in Lay war der schmale Bergweg im vergangenen Jahr während der B49-Sperrung die wichtigste Umleitung nach Koblenz. Doch die Verkehrsbelastung hat Spuren hinterlassen – und führt nun zur umfangreichen Sanierung.

Der Layer Bergweg wird seit wenigen Tagen ertüchtigt. Der eigentlich für landwirtschaftliche Zwecke bestimmte Weg war während der langen Vollsperrung der B49 für die Menschen aus Lay eine wichtige Verbindung nach Koblenz.Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Zuge der B49-Sperrung hat die Straße substanziell stark gelitten.

