Räumungsverkauf an Samstagen
Eine Institution in Koblenz schließt: Dormont’s ist zu
Das Restaurant, Bistro und Weinhaus Dormont’s in der Koblenzer Altstadt ist zu.
Das Restaurant, Bistro und Weinhaus Dormont’s in der Koblenzer Altstadt ist zu.
Doris Schneider

Wie viele Wein oder Bier hier getrunken wurden, hat niemand gezählt. Es werden viele gewesen sein. Bei Vera im Dormont’s haben sich in Koblenz Einheimische getroffen, Touristen gern gespeist – und es wurde Politik gemacht. Nun sind die Türen zu.

Lesezeit 1 Minute
„Wegen Geschäftsaufgabe ab 1. November geschlossen“: Mit diesem knappen Satz auf der Homepage des Dormont’s endet eine Ära. Denn das Lokal in der Gemüsegasse in der Koblenzer Altstadt ist zu, Inhaberin Vera Dormont hat einen Räumungsverkauf angekündigt.
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