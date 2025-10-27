Debeka-Kita in Koblenz Eine Idee wird nach fast 30 Jahren Wirklichkeit 27.10.2025, 15:41 Uhr

i Anke Adler-Jakob auf dem Außengelände der "Blauen Zwerge" mit Wolfgang Sauer (rechts) und Martin Maser. Lars Hennemann

„Gut Ding will Weile haben“, lautet ein Sprichwort. Wie wahr es im beruflichen Alltag sein kann, zeigt ein Beispiel aus der Koblenzer Kita der Debeka. Dort schloss sich nach fast 30 Jahren ein Kreis der besonderen Art.

Manchmal schließen sich Kreise erst nach langer Zeit, ohne dass das ihnen zugrunde liegende Thema auch nur einen Hauch an Bedeutung verloren hätte. Anke Adler-Jakob kann eine solche Geschichte erzählen. Die heute 53-Jährige leitet die Kita der Debeka in der Koblenzer Unternehmenszentrale.







