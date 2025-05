Ob Feuerwerke zeitgemäß sind, wird seit Jahren vor Rhein in Flammen diskutiert. In diesem Jahr wird das Lichterspektakel in Koblenz erstmals durch eine Drohnenshow ergänzt. Vielleicht der Weg in ein neues Kapitel der Traditionsveranstaltung?

Das spektakuläre Feuerwerk, das traditionell am Samstagabend bei Rhein in Flammen (in diesem Jahr am 9. August) von der Festung Ehrenbreitstein aus abgeschossen wird, bekommt in diesem Jahr quasi Zuwachs durch eine Drohnenshow. „Wir hoffen auf eine spannende Ergänzung der Rhein-in-Flammen-Show“, sagt Jan Moryson, Abteilungsleiter Marketing bei der Koblenz-Touristik.

Wie genau die Drohnenshow aussehen wird und wann sie an dem Samstagabend startet – ob parallel zum Feuerwerk, früher oder später –, dazu gibt es keine offiziellen Infos vorab. Dies unter anderem, um eine Störung zu verhindern, denn auch das ist schon andernorts passiert. So konnte laut WDR eine geplante Drohnenshow in Bonn anlässlich des dortigen Rhein-in-Flammen-Wochenendes Anfang Mai nicht stattfinden, weil eine fremde Drohne verbotenerweise in den Luftraum eingedrungen ist.

Veranstalter sind selbst gespannt

Ob langfristig eine Drohnenshow das Feuerwerk ersetzen soll, ist völlig offen. Immer wieder gab es ja in den vergangenen Jahren Kritik am traditionellen Feuerwerk, unter anderem wegen der Umweltbelastung durch Feinstaub und wegen der Brandgefahr. „Wir probieren es aus und wollen schauen, wie es ankommt“, sagt Moryson.

Rhein in Flammen ist in Koblenz eine der größten Veranstaltungen und findet immer am zweiten Wochenende im August statt, mit einem großen Feuerwerk am Samstagabend, viel Musik und Angeboten für Menschen aller Altersklassen. Das Fest wird seit einigen Jahren als Koblenzer Sommerfest von Freitag bis Sonntag gefeiert.