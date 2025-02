Polizei Koblenz sucht Zeugen Einbruch ins Moselbad: Bad ist geschlossen 25.02.2025, 14:17 Uhr

i Das Moselbad wurde im Sommer 2024 eröffnet. Sascha Ditscher

Was die Täter gestohlen haben, ist noch unklar: In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte ins Koblenzer Moselbad eingedrungen, indem sie eine Scheibe einschlugen. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zu Dienstag, 25. Februar, in das Koblenzer Moselbad eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Einbruch gegen 5.30 Uhr am Dienstagmorgen gemeldet.„Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlten Schränke und Behältnisse“, erklärt die Polizei in der Meldung.

