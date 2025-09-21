Koblenzer Schängelmarkt Einblicke in jahrhundertealte Gewerke Alexander Thieme-Garmann 21.09.2025, 17:00 Uhr

i Manfred Hofmann aus Singhofen/Taunus führte beim Kunsthandwerkermarkt in der Koblenzer Schlossstraße eine historische Metalldrückbank vor. Alexander Thieme-Garmann

Der Kunsthandwerkermarkt in der Schlossstraße ist einer der Höhepunkte des Koblenzer Schängelmarkts. Hier gaben rund 80 Aussteller einen Einblick in ihre teils jahrhundertealten Gewerke – und die Besucher verfolgten die Präsentationen mit Spannung.

Die Schlossstraße stand beim Schängelmarkt erneut ganz im Zeichen des Kunsthandwerks. Rund 80 Betreiber gaben entlang der Fußgängerzone einen Einblick in ihre Professionen, die teilweise auf Techniken zurückgreifen, die mittlerweile als antiquarisch bezeichnet werden können.







