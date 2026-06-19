Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich Einblick in neue Trigema-Filiale mit Elisabeth Grupp Eva Hornauer 19.06.2026, 17:00 Uhr

i Elisabeth Grupp, Gesellschafterin und Leiterin des Direktvertriebs und der Testgeschäfte von Trigema, ist zwei Wochen vor der Neueröffnung im Gewerbepark auch selbst vor Ort. Die neue Filiale in der Straße "Spitalsgraben" ist beim Besuch unserer Redaktion am Freitag schon fast fertig eingerichtet. Ingo Beller

In zwei Wochen wird eröffnet: Trigema kommt in den Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Im Inneren der Filiale sieht es schon so aus, als könnten jeden Moment die ersten Kunden reinspazieren. Elisabeth Grupp führt unsere Redaktion durch den neuen Laden.

Charly der Affe, das bekannte Werbegesicht des Textil- und Bekleidungsherstellers Trigema, hat schon seinen Platz im und am neuen Testgeschäft im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich gefunden. So ziert die Storefront ein Bildnis des Primaten und im Inneren gibt es in der Nähe des Kassenbereichs ein Regal mit Shirts, Hoodies, Tassen und auch Müsli mit Affendruck.







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