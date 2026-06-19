In zwei Wochen wird eröffnet: Trigema kommt in den Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Im Inneren der Filiale sieht es schon so aus, als könnten jeden Moment die ersten Kunden reinspazieren. Elisabeth Grupp führt unsere Redaktion durch den neuen Laden.
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Charly der Affe, das bekannte Werbegesicht des Textil- und Bekleidungsherstellers Trigema, hat schon seinen Platz im und am neuen Testgeschäft im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich gefunden. So ziert die Storefront ein Bildnis des Primaten und im Inneren gibt es in der Nähe des Kassenbereichs ein Regal mit Shirts, Hoodies, Tassen und auch Müsli mit Affendruck.