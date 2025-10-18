Baufirma ist insolvent Einbau des Pollers auf Karthause verzögert sich 18.10.2025, 11:30 Uhr

i Stephan Wefelscheid (rechts) und Edgar Kühlenthal in der betroffenen Fußgängerzone der Karthause, die einen Poller erhalten soll. Gudrun Kühlenthal

Viele Fußgänger sehnen ihn seit Langem herbei: den Poller in der Fußgängerzone der Karthause. Dieser sollte bereits Ende 2024 kommen – bisher ist nichts geschehen. So geht es weiter.

Besucher des Einkaufszentrums Karthause beklagen seit Langem den starken Verkehr außerhalb der erlaubten Anlieferungszeiten im Fußgängerbereich der Potsdamer Straße. Besonders nach 11 Uhr, wenn der Bereich ausschließlich Fußgängern vorbehalten sein sollte, sind weiterhin regelmäßig Fahrzeuge unterwegs, die die Fußgänger gefährden.







