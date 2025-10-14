Einkaufsmeile im Wandel Ein Versuchslabor für Kreative in Koblenzer Löhrstraße 14.10.2025, 08:00 Uhr

i Ein Ort für kreative Menschen: Das soll der Raum des Kreatops in der Koblenzer Löhrstraße sein. Astrid Fries und Martin Düpper stehen im Chaos und freuen sich auf all das, was hier noch passieren wird. Katrin Steinert

Unvorhergesehen, spannend, berührend: kreativ. Das und mehr soll der Raum in der Koblenzer Löhrstraße bieten, den Das Kreatop angemietet hat. Hier sollen sich Künstler und Kreativschaffende ausprobieren und zum bunten Stadtbild beitragen. Ein Besuch.

Die Koblenzer Löhrstraße ist zu großen Teilen – noch immer – eine klassische Einkaufsstraße. Doch an verschiedenen Stellen tut sich was. Nahe dem Münzplatz eröffnet bald ein Keramikbemalstudio in einer ehemaligen Boutique, und in der oberen Löhrstraße 113 zeigt das Das Kreatop, was in leer werdenden Läden jenseits von Handel auch entstehen kann.







Artikel teilen

Artikel teilen