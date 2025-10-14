Unvorhergesehen, spannend, berührend: kreativ. Das und mehr soll der Raum in der Koblenzer Löhrstraße bieten, den Das Kreatop angemietet hat. Hier sollen sich Künstler und Kreativschaffende ausprobieren und zum bunten Stadtbild beitragen. Ein Besuch.
Lesezeit 4 Minuten
Die Koblenzer Löhrstraße ist zu großen Teilen – noch immer – eine klassische Einkaufsstraße. Doch an verschiedenen Stellen tut sich was. Nahe dem Münzplatz eröffnet bald ein Keramikbemalstudio in einer ehemaligen Boutique, und in der oberen Löhrstraße 113 zeigt das Das Kreatop, was in leer werdenden Läden jenseits von Handel auch entstehen kann.