Max-von-Laue in Koblenz Ein Umzug ist unvermeidbar – wird das Gymnasium abgerissen? 24.11.2025, 11:55 Uhr

i Das Gymnasium liegt zwischen Friedrich-Ebert-Ring, Südallee und Rizzastraße mitten in Koblenz. Matthias Kolk

Die Schulgemeinschaft des Max-von-Laue-Gymnasiums in Koblenz steht vor einem mehrjährigen Umzug: Das Gebäude in der Südallee wird sanierungsbedingt geräumt. Ob die Schüler und Lehrkräfte danach in die modernisierte Schule zurückkehren oder in einen komplett neuen Bau ziehen, bleibt jedoch noch offen.

In einer Situation, in der für Schüler, Lehrer und Eltern des Max-von-Laue-Gymnasiums vieles unklar ist, herrscht zumindest in einem Punkt nun Gewissheit: Die Schulgemeinschaft wird in absehbarer Zeit für mehrere Jahre aus ihrem Gebäude in der Südallee ausziehen müssen.







Artikel teilen

Artikel teilen