Idee der Koblenz-Touristik Ein Ticket für Seilbahn, Festung, Schiff, Buga-Gelände? Jan Lindner 13.06.2026, 12:00 Uhr

i 2029 findet die Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal statt. Linda Deutsch

Die Bundesgartenschau 2029 wirft ihre Schatten voraus, zuletzt zog das Verkehrskonzept Kritik aus Koblenz auf sich. Die Koblenz-Touristik indes hat die Idee für ein interessantes Kombi-Ticket vorgelegt.

Bis Anfang 2028 soll das Verkehrskonzept zur Bundesgartenschau (Buga) 2029 stehen. Bis dahin können noch Hinweise und Beschlüsse aus den Buga-Kommunen einfließen. Dies hatte kürzlich eine Buga-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. In Koblenz wird man das vernommen haben, hier hatte es kürzlich deutliche Kritik am Verkehrskonzept gegeben.







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