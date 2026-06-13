Idee der Koblenz-Touristik
Ein Ticket für Seilbahn, Festung, Schiff, Buga-Gelände?
2029 findet die Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal statt.
2029 findet die Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal statt.
Linda Deutsch

Die Bundesgartenschau 2029 wirft ihre Schatten voraus, zuletzt zog das Verkehrskonzept Kritik aus Koblenz auf sich. Die Koblenz-Touristik indes hat die Idee für ein interessantes Kombi-Ticket vorgelegt. 

Lesezeit 1 Minute
Bis Anfang 2028 soll das Verkehrskonzept zur Bundesgartenschau (Buga) 2029 stehen. Bis dahin können noch Hinweise und Beschlüsse aus den Buga-Kommunen einfließen. Dies hatte kürzlich eine Buga-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. In Koblenz wird man das vernommen haben, hier hatte es kürzlich deutliche Kritik am Verkehrskonzept gegeben.

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