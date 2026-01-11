Hobby Horsing in Koblenz Ein schneller Galopp mit dem Steckenpferd Martin Ingenhoven 11.01.2026, 10:20 Uhr

i Sara Pezer hat lange Zeit nach einer Trainingsmöglichkeit für ihre Sportart Hobby Horsing gesucht. Nun leitet sie das Training beim TV Ehrenbreitstein. Martin Ingenhoven

Hobby Horsing ist eine aus Finnland stammende Trendsportart, bei der klassische Reitsportdisziplinen mit einem Steckenpferd, dem Hobby Horse, ausgeführt werden. Trainieren kann man das jetzt beim Turnverein Ehrenbreitstein.

„Bis zur Mittellinie! Jetzt fünf Piaffeschritte! Und dann eine halbe Bahn im starken Galopp!“ Die Anweisungen der 15-jährigen Sara Pezer sind klar, präzise und konzentriert. Mit ihrem Notizbuch am Rand des Dressurvierecks führt sie zwei Reiterinnen durch eine neu erdachte Dressur-Kür.







Artikel teilen

Artikel teilen