Rhein, Mosel & Eifel im Advent Ein Schneemann, über den sich jeder freut Angela Kauer-Schöneich 01.12.2025, 07:00 Uhr

i Eine kleine Aufmerksamkeit, die wenig Zeit kostet: der Teelichtschneemann. Angela Kauer-Schöneich

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 1 verbirgt sich eine schnelle Geschenkidee.

Die liebe Nachbarin, die immer Pakete annimmt. Der Kollege, der morgens immer schon den Kaffee gekocht hat, wenn man ins Büro kommt. Die Mama aus der Kita, die neulich das Kind mit nach Hause gebracht hat, weil es bei einem selbst mal wieder eng wurde: Fast jeder hat in seinem Umfeld Menschen, denen er zu Weihnachten zwar keine großen Geschenke, aber eine kleine Freude machen möchte.







