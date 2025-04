In den vergangenen Monaten war das Rätselraten groß: Mit wem wird die Koblenzer CDU in den Wahlkampf um den Chefsessel im Rathaus ziehen? Keinen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl aufzustellen, war für die Christdemokraten, immerhin größte Fraktion im Stadtrat, keine wirkliche Option. Aber wer sollte es werden? Welcher CDU-Kandidat soll den Hut in den Ring werfen? Wer hätte gegen Amtsinhaber David Langner eine Chance? Es war allem Anschein nach keine einfache Suche.

Knopp versucht es gut gelaunt

Nun ist klar: Ernst Knopp versucht es. Er tut das gut gelaunt, aber mit Ernst in der Sache. Wenn er antrete, dann um zu gewinnen, gibt er zu Protokoll. Knopp ist kein Politik- oder Verwaltungsschwergewicht. Doch er ist ein gebürtiger Koblenzer, ein erfahrener Kommunalpolitiker, ist in der Stadt in so manches Netzwerk eingebunden, ist im Vereinsleben – Stichwort Karneval – aktiv. Auch kommt er aus der freien Wirtschaft. Die CDU wird wohl versuchen, ihn ein Stück weit als Gegenpol zum langjährigen Berufspolitiker Langner aufzubauen.

Für Knopp wird es dennoch ein schwieriges Rennen, er tritt als Außenseiter an. Langner ist zwar weder unschlagbar noch unfehlbar – manches Großprojekt in der Stadt stottert eher, als dass es rund läuft –, aber der amtierende OB führt die Verwaltung aus Bürgersicht meist sehr solide, ist präsent, charismatisch, beliebt. Knopp gebührt Respekt dafür, dass er gegen den Sozialdemokraten antritt.

Eine echte Wahl steht an

Im Übrigen steht ihm dieser Respekt auch aus einer grundlegend demokratischen Perspektive zu. Neben Langner hatte bisher lediglich Markus Meixner erklärt, zur Wahl zu stehen. Einen Zweikampf zwischen dem bestehenden Oberbürgermeister und einem weitgehend unbekannten AfD-Kandidaten als einziger „Alternative“ kann sich kein Demokrat wünschen.

Abgesehen davon, dass sich noch weitere Kandidatinnen und Kandidaten melden könnten: Dank Knopp ist nun gesichert, dass in Koblenz eine echte, vielleicht gar spannende Wahl ins Haus steht, nicht nur eine Bestätigungsveranstaltung für den Amtsinhaber.