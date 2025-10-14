Nicht nur oberirdisch bröckelt die Infrastruktur, auch unterirdisch nagt der Zahn der Zeit – zum Beispiel an einer Abwasserleitung in Lützel. Eine komplexe Reparatur sorgt nun dafür, dass gewisse Szenarien zum Glück nur im Kopf stattfanden.
Lesezeit 3 Minuten
Es war eines der wichtigsten Bauprojekte des Jahres für die Stadt Koblenz, dabei hat es fast keiner mitbekommen: Am 1. Oktober hat die Stadtentwässerung zusammen mit einer Spezialfirma aus Österreich eine Abwasserdruckleitung in Lützel repariert. Einen Tag dauerten die Arbeiten, ein ganzes Jahr die Vorbereitung.