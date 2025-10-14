Druckleitung repariert Ein Rohr im Rohr bewahrt Koblenz vor Abwasser-Unglück 14.10.2025, 14:00 Uhr

i Der sogenannte Schlauchliner liegt ausgehärtet in der Abwasserdruckleitung am Schartwiesenweg in Koblenz. Stadt Koblenz/Rasmus Fritsche

Nicht nur oberirdisch bröckelt die Infrastruktur, auch unterirdisch nagt der Zahn der Zeit – zum Beispiel an einer Abwasserleitung in Lützel. Eine komplexe Reparatur sorgt nun dafür, dass gewisse Szenarien zum Glück nur im Kopf stattfanden.

Es war eines der wichtigsten Bauprojekte des Jahres für die Stadt Koblenz, dabei hat es fast keiner mitbekommen: Am 1. Oktober hat die Stadtentwässerung zusammen mit einer Spezialfirma aus Österreich eine Abwasserdruckleitung in Lützel repariert. Einen Tag dauerten die Arbeiten, ein ganzes Jahr die Vorbereitung.







Artikel teilen

Artikel teilen