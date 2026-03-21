Projekt in Koblenz überzeugt
Ein Poesiewettbewerb eigens für Pflegekräfte 
Katharina Fürholzer hat ein Projekt auf die Beine gestellt, welches Pflegekräften Gehör verschaffen soll.
Katharina Fürholzer hat ein Projekt auf die Beine gestellt, welches Pflegekräften Gehör verschaffen soll.
Christiane Vogel

Das Projekt „Verdichtete Pflege“ von Professorin Katharina Fürholzer hat bei einem Hochschulwettbewerb 10.000 Euro gewonnen. Gegen Ende des Jahres soll es in Koblenz einen besonderen Poesiewettbewerb geben – um Pflegekräften eine Stimme zu geben.

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem Projekt „Verdichtete Pflege“ hat Katharina Fürholzer die Jury der Organisation „Wissenschaft im Dialog“ überzeugt. Bei deren Hochschulwettbewerb hat das Projekt als eins von zehn 10.000 Euro Preisgeld gewonnen. Mit diesem Zuschuss will Katharina Fürholzer ihr Projekt bis Ende des Jahres umsetzen – und damit Pflegekräften eine Stimme geben.

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