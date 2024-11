Stationäres Hospiz in Koblenz Ein Ort, an dem Leben und Sterben zu Hause sind Wolfgang Lucke 17.11.2024, 13:15 Uhr

i Das Stationäre Hospiz in der Kurfürstenstraße. Wolfgang Lucke

Ein Ort des Sterbens, vor allem aber des Lebens ist das Stationäre Hospiz in Koblenz. Seit 25 Jahren gibt es die Einrichtung in der Vorstadt. Von einem Ort, an dem die Würde des Menschen unantastbar ist.

Vor 25 Jahren wurde das Stationäre Hospiz St. Martin in der Koblenzer Vorstadt gegründet. In einer Feierstunde gedachte man nun der Menschen, die hier in Würde ihre letzten Tage erleben konnten und würdigte zugleich die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

