Koblenzer Mundart im Advent Ein letztes Mal liest Gniffke Weihnachtsgeschichten vor Alexander Thieme-Garmann 22.12.2025, 12:00 Uhr

i Das letzte Konzert: Das Koblenzer Urgestein Manfred Gniffke tritt zum letzten Mal mit seinem Sohn Peter auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt auf. Alexej Zepik

„Ihr Kennercher koomet“ singt Manfred Gniffke auf der kleinen Bühne an der Liebfrauenkirche inbrünstig, und sein Sohn Michael begleitet ihn. Wenn das Koblenzer Urgestein seine Ankündigung wahr macht, ist es das letzte Mal.

Das Duo, das da auf der kleinen Bühne am Platz an der Koblenzer Liebfrauenkirche sein Publikum unterhält, ist stadtbekannt. Es sind Manfred Gniffke und sein Sohn Michael, die hier alljährlich zur Adventszeit aufschlagen, um mit ihren weihnachtlichen Liedern und Geschichten für besinnliche Stimmung zu sorgen.







