Sanierungsarbeiten in Koblenz Ein letzter Blick auf die Florinskirche Alexander Thieme-Garmann 26.09.2025, 10:55 Uhr

i Nur vorübergehend gibt die entfernte Plane den Blick auf die Koblenzer Florinskirche frei, bevor sie erneut verhüllt wird. Alexander Thieme-Garmann

Vor knapp einem Jahr ist die Koblenzer Florinskirche mit einer Plane verhüllt worden. Derzeit ist der Blick auf das Gotteshaus frei, aber nicht lange. Die Sanierungsarbeiten schreiten fort, das Gotteshaus wird erneut verhüllt – für lange Zeit.

Seit ein paar Tagen herrscht Bewegung auf dem Koblenzer Florinsmarkt. Die Plane, die die Florinskirche seit November vergangenen Jahres verhüllte, ist plötzlich verschwunden. Eine Handvoll Arbeiter ist momentan damit beschäftigt, das darunter verborgen gebliebene Sicherungsgerüst abzubauen.







Artikel teilen

Artikel teilen