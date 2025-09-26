Vor knapp einem Jahr ist die Koblenzer Florinskirche mit einer Plane verhüllt worden. Derzeit ist der Blick auf das Gotteshaus frei, aber nicht lange. Die Sanierungsarbeiten schreiten fort, das Gotteshaus wird erneut verhüllt – für lange Zeit.
Seit ein paar Tagen herrscht Bewegung auf dem Koblenzer Florinsmarkt. Die Plane, die die Florinskirche seit November vergangenen Jahres verhüllte, ist plötzlich verschwunden. Eine Handvoll Arbeiter ist momentan damit beschäftigt, das darunter verborgen gebliebene Sicherungsgerüst abzubauen.