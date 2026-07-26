Die Baustelle an der Jahnstraße in Vallendar sorgt auch in anderen Teilen des Mallendarer Bergs für Frust. Seit Monaten befindet sich in der Nähe des Freibadparkplatzes ein Lagerplatz – und die Arbeiten dort bringen Lärm und Staub für die Anwohner.
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Grillen, Relaxen und die Sonne im Garten, auf Terrasse oder Balkon genießen – das gehört für viele zum Sommer dazu. F ür einige Anwohner der Straße „Im Pelzgraben“ auf dem Mallendarer Berg in Vallendar waren diese Orte in diesem Sommer keine Entspannungsorte.