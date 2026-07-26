Auf dem Mallendarer Berg
Ein Lagerplatz sorgt für Lärm-Frust bei Anwohnern
Ein Baustellenfahrzeug fährt auf den Lagerplatz in der Nähe der Straße „Im Pelzgraben“ und des Freibadparkplatzes.
Ein Baustellenfahrzeug fährt auf den Lagerplatz in der Nähe der Straße „Im Pelzgraben“ und des Freibadparkplatzes.
Eva Hornauer

Die Baustelle an der Jahnstraße in Vallendar sorgt auch in anderen Teilen des Mallendarer Bergs für Frust. Seit Monaten befindet sich in der Nähe des Freibadparkplatzes ein Lagerplatz – und die Arbeiten dort bringen Lärm und Staub für die Anwohner.

Lesezeit 3 Minuten
Grillen, Relaxen und die Sonne im Garten, auf Terrasse oder Balkon genießen – das gehört für viele zum Sommer dazu. F ür einige Anwohner der Straße „Im Pelzgraben“ auf dem Mallendarer Berg in Vallendar waren diese Orte in diesem Sommer keine Entspannungsorte.
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