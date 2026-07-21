Zehn Trostspender in Koblenz
Ein Koffer, der Kindern beim Trauern hilft
Der Trostkoffer soll Kindern und Familien bei der Trauerbewältigung helfen. Daniela Kiefer-Fischer (rechts) vom Verein For You a
Der Trostkoffer soll Kindern und Familien bei der Trauerbewältigung helfen. Daniela Kiefer-Fischer (rechts) vom Verein For You aus Winningen will zehn der Koffer in Koblenz verteilen. Unterstützt wird sie unter anderem von Patrick Fuchs vom Serviceclub Round Table.
Hannah Klein

Was passiert, wenn Oma oder Opa stirbt? Kinder können das Szenario oft gar nicht greifen. Ein Trostkoffer kann Familien bei der Trauerbewältigung helfen. Das steckt hinter dem Angebot.

Lesezeit 3 Minuten
Opa ist tot. Was heißt das? Wo ist er jetzt? Kommt er nie wieder? Den richtigen Weg zu finden, seine Kinder in der Trauerphase zu unterstützen, ist nicht immer leicht. Jedes Kind trauert anders, reagiert anders auf den Verlust. Während ältere Kinder den Tod eines geliebten Menschen schon besser einordnen können, ist es für jüngere kaum greifbar.
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