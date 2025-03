Ein Koblenzer Kino hat in Zukunft noch viel vor

Das Leitungsteam des Odeon-Apollo hat sich erneut geäußert, um den Online-Gerüchten um eine mögliche Schließung des Koblenzer Kinobetriebs entgegenzutreten. „Die Koblenzer Kinotradition der Filmtheaterbetriebe Klein wird fortgeführt, ganz im Sinne des jüngst verstorbenen Seniorchefs und langjährigen Koblenzer Kinomachers Udo Klein“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kinos, die am Freitag veröffentlicht und auch über die Social-Media-Seiten des Kinos bekannt gemacht wurde. Wenige Tage zuvor hatten Onlinemedien in Berichten behauptet, das Odeon-Apollo stehe vor dem Aus.

Das stimmt nicht, machen die Betreiber des Kinos in der Löhrstraße nun klar. Richtig ist zwar offenbar, dass es in Sachen Apollo-Kino offene Fragen gibt. Die dortigen Räume hat der Kinobetrieb Filmtheaterbetriebe Klein seit Längerem angemietet. „Im angepachteten Gebäude des Apollo-Kinos gibt es Klärungsbedarf mit dem Eigentümer, gleichwohl wird der einzige Kinosaal des Kinos, der vom schweren Wasserschaden unberührt blieb, regulär bespielt“, heißt es in der Mitteilung. Derzeit ist das Apollo zudem in einem Immobilienportal im Internet gelistet. Warum das so ist, sei den Kinobetreibern nicht bekannt, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Odeon hat ebenfalls drei Säle

So oder so bleibt das Odeon davon aber unberührt. Das Odeon mit ebenfalls drei Sälen liegt ein paar Meter neben dem Apollo in der Löhrstraße in einem eigenen Gebäude. „Das Gebäude des Odeon-Kinos gehört der Inhaberfamilie Klein und wird von unserem Filmtheaterbetrieb seit weit über 70 Jahren als Kino geführt” sagt Christina Wolf-Weide, die Programmplanerin der Filmtheaterbetriebe Klein. „Neue Programmformate, Filmreihen und Kooperationen stehen neben aktuellen Blockbustern und Arthouse-Filmen dafür, dass wir auch in Zukunft ein abwechslungsreiches Kinoprogramm auf der Oberen Löhr anbieten werden”, so Wolf-Weide.