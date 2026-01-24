Sein Werkzeug war das Wort: Ob als Gymnasiallehrer in Koblenz, als Hochschullehrer in Heidelberg und München oder als Journalist, Publizist oder Schriftsteller – vor 250 Jahre erblickte Joseph Görres in der Koblenzer Altstadt das Licht der Welt.
Lesezeit 7 Minuten
Sein Werkzeug war das Wort. Ob als Gymnasiallehrer in Koblenz, als Hochschullehrer in Heidelberg und München oder als Journalist, Publizist oder Schriftsteller – Joseph Görres gewann seine Popularität durch das Wort, gleich ob in Zeitungen und Büchern oder als Rede vom Katheder.