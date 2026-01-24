250. Geburtstag Joseph Görres
Ein Koblenzer Gelehrter, den selbst Napoleon fürchtete
Das Portrait Joseph Görres des Koblenzer Malers Josef Anton Settegast. Es befindet sich als Dauerleihgabe des Katholischen Lesevereins im Mittelrhein-Museum Koblenz.
Mittelrhein-Museum

Sein Werkzeug war das Wort: Ob als Gymnasiallehrer in Koblenz, als Hochschullehrer in Heidelberg und München oder als Journalist, Publizist oder Schriftsteller – vor 250 Jahre erblickte Joseph Görres in der Koblenzer Altstadt das Licht der Welt.

Sein Werkzeug war das Wort. Ob als Gymnasiallehrer in Koblenz, als Hochschullehrer in Heidelberg und München oder als Journalist, Publizist oder Schriftsteller – Joseph Görres gewann seine Popularität durch das Wort, gleich ob in Zeitungen und Büchern oder als Rede vom Katheder.

