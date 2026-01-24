250. Geburtstag Joseph Görres Ein Koblenzer Gelehrter, den selbst Napoleon fürchtete Peter Karges 24.01.2026, 23:00 Uhr

i Das Portrait Joseph Görres des Koblenzer Malers Josef Anton Settegast. Es befindet sich als Dauerleihgabe des Katholischen Lesevereins im Mittelrhein-Museum Koblenz. Mittelrhein-Museum

Sein Werkzeug war das Wort: Ob als Gymnasiallehrer in Koblenz, als Hochschullehrer in Heidelberg und München oder als Journalist, Publizist oder Schriftsteller – vor 250 Jahre erblickte Joseph Görres in der Koblenzer Altstadt das Licht der Welt.

