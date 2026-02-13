Hotel Haupt öffnet wieder Ein kleines Stückchen Wien in Kobern-Gondorf Annika Wilhelm 13.02.2026, 08:20 Uhr

i Heinrich Haupt ist froh, dass er für sein Hotel einen neuen Pächter gefunden hat. Dieser kommt aus Wien, bringt den Flair mit nach Kobern-Gondorf. Ingo Beller

Das Hotel Haupt hat seit Kurzem die gleiche Farbe wie Schloss Schönbrunn in Wien. Eine richtige Verbindung zu Sissi gibt es zwar nicht, zu Wien aber eben schon. Das Hotel öffnet im Februar wieder seine Pforten – und das Restaurant ist für alle offen.

Gelb strahlt das Hotel Haupt in der Marktstraße. „Schönbrunner gelb“, erklärt Heinrich Haupt, dem das Hotel gehört. Erst vor Kurzem wurde es in dieser Farbe gestrichen, erinnert seitdem an Schloss Schönbrunn in Wien, in dem Kaiserin Sissi wohnte. Ihr ist die Farbe zwar nicht gewidmet, aber: Der neue Pächter, Marinko Stipic, kommt aus Wien.







Artikel teilen

Artikel teilen