In den Büroräumen der Kreye Siebdruck GmbH hängen aufwendige Kunstwerke – natürlich hergestellt im Siebdruckverfahren. Die Künstler, die sie geschaffen haben, haben diesen Betrieb ganz gezielt aufgesucht, um ihre Kunst hier herstellen zu lassen. Zum Alltagsgeschäft gehöre das heute nicht mehr, erzählen unserer Redaktion Ellen Kreye-Leder und Nicole Figge. Kreye-Leder ist in vierter Generation im Druckgeschäft und Geschäftsführerin, Nicole Figge ihre Prokuristin. „Früher gab es häufiger kleine Auflagen von Künstlern, die wir produziert haben“, sagt Nicole Figge. „Heute liegt das Kerngeschäft im industriellen Bereich: Drucke auf Baumaschinen oder anderen Fahrzeugen, sowie Veredelungen auf Verpackungen und anderen Materialien“, ergänzt Ellen Kreye-Leder.

Anno 1925 gegründet

Die Kreye Siebdruck GmbH feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. 1925 wurde sie vom Urgroßvater der heutigen Geschäftsführerin gegründet, damals noch in Neustadt/Dosse als Verlag und Buchdruckerei „Dosse-Zeitungs-Verlag“. 1946 übernahm sein Sohn den Betrieb als ausgebildeter Siebdrucker. 1962 verschob der Großvater von Ellen Kreye-Leder dann den Firmensitz erstmals nach Koblenz. Damals war die Firma noch als „Grafische Werkstätten“ im Florinsmarkt in der Koblenzer Innenstadt untergebracht. Von dort wuchs das Unternehmen, vergrößerte sich zweimal und hat seinen festen Sitz seit 1996 im Industriegebiet Wallersheim.

i Blick hinter die Kulissen bei Kreye Siebdruck Alexej Zepik

Die Firma Kreye nutzt heute moderne Technologien und bewährtes Fachwissen, um präzise und langlebige Drucke zu erstellen, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen sollen. Auch heute bleibt das Unternehmen seiner handwerklichen Herkunft treu. „Siebdruck ist ein Spagat zwischen Handwerk und Industrie“, beschreibt Figge die Branche. Sie hofft, dass sich junge Menschen wieder stärker für diesen vielseitigen Berufszweig begeisterten. Um Nachwuchs zu fördern, plant die Firma Kreye, verstärkt Ausbildungsplätze anzubieten, und geht Kooperationen mit Schulen und Berufsbildungszentren in der Region ein.

Nach europäischen Normen

Kreye ist nach eigenen Angaben die größte Siebdruckerei in Rheinland-Pfalz. Sie arbeitet nach europäischen Normen, nachhaltig und umweltfreundlich. Um entsprechend zertifiziert zu werden, hat die Firma unter anderem das Lager umgebaut und Geld investiert. Ihren Strom bezieht die Druckerei aus eigenen Fotovoltaikanlagen, Müll wird sorgfältig getrennt und das Nutzen umweltschädlicher Stoffe wird den Geschäftsführerinnen zufolge vermieden. „Uns ist es auch wichtig, dass wir hier ordentlich mit den Ressourcen umgehen und nichts verschwenden“, sagt Kreye-Leder. Für ein ideales Ergebnis „mischen wir unsere Farben auch selbst“, fügt Figge hinzu.

i Kreye ist nach eigenen Angaben die größte Siebdruckerei in Rheinland-Pfalz. Alexej Zepik

Auf Kundenanforderungen geht die Kreye Siebdruck GmbH mitunter auch gezielt ein: Seit drei Jahren bietet die Firma zum Beispiel inklusive Beschriftungen in Blindenschrift an. „Eine Kundin hatte den Wunsch, barrierefreie Affirmationskarten für Kinder anzufertigen“,berichtet Ellen Kreye-Leder. „Mit einer besonderen Schriftart für Legastheniker und einem Brailleaufdruck derselben Affirmation.“ Daraufhin prüfte und erweiterte die Firma Kreye ihre Prozesse und fand schließlich eine Lösung, die ganz neue Möglichkeiten schuf und gleichzeitig der deutschen Industrienorm gerecht wird. So wird die Brailleschrift mit einem besonderen Lack erstellt, was außerdem die Kennzeichnung verschiedener Bereiche des Lebens ermöglicht.

Mit den Partnern eng verbunden

Es muss nicht mehr länger Material verformt werden und bereits bestehende Einrichtungen – wie Bankautomaten oder Aufzüge – können einfach nachträglich mit einem bedruckten Aufkleber versehen werden. Dieser Prozess ermöglicht es, barrierefreien Zugang zu erleichtern.

Ein langjähriger Kreye-Partner ist ein großes Maschinenbau-Unternehmen, Bomag. Der Erfolg der Partnerunternehmen ist auch verknüpft mit der Firma Kreye. „Wir sind in diesem großen Getriebe auch nur ein kleines Rädchen“, sagt Nicole Figge über die Herausforderung, sich stetig flexibel mit den Anforderungen der Kunden zu verändern. „Seit mehr als 30 Jahren haben wir diese Partnerschaft.“, sagt Ellen Kreye-Leder. „So lange Zusammenarbeit ist natürlich wünschenswert. Wir sind mit ihnen gewachsen und sie mit uns.“

Übrigens: Ein alltäglicher Nutzen der Siebdrucktechnik zeigt sich bei den hitzeempfindliche Farben auf Hinweis-Stickern, die zum Beispiel an ausreichende Flüssigkeitszufuhr erinnern, sobald die Temperatur 28 Grad Celsius erreicht. „Unser Vorteil ist, dass uns nie die Ideen ausgehen“, so Ellen Kreye-Leder über die Anwendungsgebiete ihrer Leistungen.

Weiterhin Wachstum im Blick

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass die Firma Kreye weiterhin auf Wachstum setzt. Neue Märkte, wie der Bereich der personalisierten Drucke über einen Online-Vertrieb oder die Innovation und Integration digitaler Drucktechnologien, werden in das Leistungsangebot mit aufgenommen und weiterentwickelt. Kreye ist seit 1962 fest in der Region Koblenz verwurzelt. Mit ihren über 20 Mitarbeitenden schafft der Betrieb Arbeitsplätze und unterstützt die lokale Wirtschaft. Viele Beschäftigte sind seit Jahrzehnten im Betrieb tätig, was die familiäre Atmosphäre und Heimatverbundenheit unterstreicht. „Unsere Werkstatt und Mitarbeiter sind unser Herzstück“, betont Nicole Figge.