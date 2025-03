Ein Jahr nach Großbrand: So ist die Lage in Winningen

Vier Fachwerkhäuser in der Ortsmitte von Winningen haben in der Nacht zum 18. März 2024 gebrannt – die Schäden sind noch nicht behoben. Wie ist der Sachstand ein Jahr nach dem Unglück? Und wie soll es weitergehen?

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten und Einsatzwagen fiel in der Nacht vom 17. auf den 18. März 2024 nicht nur den Einwohnern von Winningen auf, sondern auch den umliegenden Gemeinden. Grund für den Großeinsatz war ein Feuer nahe des historischen Ortskerns in Winningen, von dem gleich vier Fachwerkhäuser betroffen waren. 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz – nicht nur in dieser Nacht, denn die Glut hielt sich hartnäckig und sorgte auch in den beiden darauffolgenden Nächten immer wieder für Einsätze.

Zwei Personen der bewohnten Häuser erlitten eine Rauchvergiftung, die denkmalgeschützten Häuser sind seither unbewohnbar. Brandursache war laut Polizei Koblenz ein technischer Defekt innerhalb der Elektroinstallation eines Anwesens, bedingt durch Feuchtigkeitseintritt. Die Polizei schätzte die Schadenshöhe damals auf einen „unteren siebenstelligen Bereich“.

Die Winninger zeigten sich damals betroffen von dem Brand. Nicht nur, weil historische Bausubstanz erheblich zu Schaden gekommen war. Sondern auch, weil durch die verschachtelte Bauweise im Ort ein schnelles Übergreifen von Flammen möglich gewesen wäre, was manchen bewusst wurde. Damals hofften Anwohner noch auf ein schnelles Wiederherstellen der sanierten Häuserfront, die auch ein Anziehungspunkt für Touristen war. Doch seitdem ist ein Jahr vergangen und nicht viel passiert.

i Vor genau einem Jahr ist es in der Nacht in Winningen zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr war auch noch am Morgen danach im Einsatz. Tim Kosmetschke

Wenn man in die Straße des Unglücks einbiegt, riecht es auch ein Jahr später noch nach Brand. Nicht penetrant zwar und doch weiß man sofort – auch nach einem Blick in die angesengten Fenster der Häuser –, was passiert ist. Achim Reick (CDU), seit der Kommunalwahl im Juni 2024 der neue Ortschef, erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung den aktuellen Stand: Doch viel ist das nicht. Denn mit den Versicherungen gibt es bisher kein Vor oder Zurück, sagt er.

Schuld an der Misere ist, dass die denkmalgeschützten Häuser für eben jenen Denkmalstatus nicht ausreichend versichert waren. Grund hierfür, hieß es schon in einem Gespräch vor einem Jahr mit den Hauseigentümern, die namentlich nicht erwähnt werden wollten, war, dass man über den Denkmalstatus nicht benachrichtigt worden sei. Sonst hätte man die Versicherungssumme angepasst.

i Innen entkernt, außen gesichert, damit es nicht reinregnen kann: So steht es derzeit um die vier denkmalgeschützten Häuser in Winningen. Alles Weitere ist Sache der Versicherungen. Stefanie Braun

Auf Wikipedia findet sich eine Liste der Kulturdenkmäler in Winningen, die auf der Denkmalliste des Landes Rheinland-Pfalz basiert, erstellt und herausgegeben wird sie von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Hier finden sich die Häuser. Allerdings hat Ortschef Reick weiterhin Verständnis für die Hausbewohner, die laut ihm alle andere Bleiben gefunden haben: Schließlich hatte auch er erst nach dem Verkauf von seinem eigenen Elternhaus vom Käufer erfahren, dass das Haus ebenfalls unter Denkmalschutz steht. Bekannt war dies in seiner Familie nicht. Vier gemeindeeigene Gebäude stehen ebenfalls unter Denkmalschutz. Man habe die Versicherung geprüft und herausgefunden, dass die Häuser über eine Rahmenvereinbarung ausreichend gedeckt seien.

i In der Nacht zum Montag vor einem Jahr ist es in Winningen zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr war auch noch am Montagmorgen im Einsatz, Tim Kosmetschke

Im Mai 2024 hieß es vom ehemaligen Bürgermeister Rüdiger Weyh (FDP) noch, dass der Status der Häuser seit 2009 bekannt gewesen sein – und dass auch die Hauseigentümer angeschrieben worden seien. Eine Besitzerin habe Weyh gesagt, dass sie die Sache mit dem Denkmalstatus gewusst habe.

Zur aktuellen Situation mit den Versicherungen möchte sich ein ehemaliger Bewohner gegenüber unserer Zeitung nicht äußern, immerhin laufen die Verhandlungen derzeit. Das wolle man nun erst einmal abwarten.

Vor einem Jahr benannte die Landesdenkmalpflege den Großbrand als einen der dramatischsten Fälle der vergangenen Jahre im Land. Auch aus Sicht des Landeskonservators müsse nun erstmal der Umfang der Schäden durch die Versicherungen ermittelt und mitgeteilt werden, in welcher Höhe der Versicherungsnehmer abgesichert war.

Ein Abbruch der Häuser wäre der „absolute Worst Case“

Der Umfang der Schäden sei denkmalfachlich wichtig, auch um zu wissen, ob die Gebäude technisch instandsetzungsfähig seien. Sprich: Ist nach einer Sanierung noch genug Denkmalsubstanz übrig? Maßnahmen seien prinzipiell – bei entsprechenden Anträgen und Kostenermittlungen – förderfähig.

Die Häuser selbst sind nun mit einem Dach abgedeckt, damit es nicht weiter reinregnen kann, sie sind zudem entkernt. Die Straßen, die wegen Bauschutt über Monate teils voll gesperrt waren, wurden geräumt und wieder eröffnet. Von der Optik her könne das Unglück etwas kaschiert werden, dennoch ist der Vorfall für die Gemeinde ein großer Schaden, sagt Reick. Ob die Häuser wiederaufgebaut werden, kann er nicht sagen. Fest steht für ihn: Ein Abbruch wäre der „absolute Worst Case“.