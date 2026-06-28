20 Jahre Kinderhospiz Koblenz Ein Fest voller Hoffnung und Erinnerung 28.06.2026, 19:00 Uhr

i "Gemeinsam löwenstark": Das Motto des Jubiläumsjahres stand im Mittelpunkt des Festes und symbolisiert die Gemeinschaft, die Familien in schweren Zeiten trägt. Dennis Stein

Musik, Begegnungen und bewegende Geschichten haben das Jubiläumsfest des ambulanten Kinder- und Jugendhospizes Koblenz geprägt. Erinnert wurde dabei vor allem an Kinder und Familien, die der Verein seit zwei Jahrzehnten begleitet.

Mit Musik, Begegnung und berührenden Momenten hat das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Koblenz sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 400 Gäste kamen auf das Gelände der St.-Franziskus-Schule. Wie der Verein selbst mitteilte, blickte man beim Jubiläumsfest nicht nur auf die vergangenen zwei Jahrzehnte zurück, sondern machte vor allem deutlich, welche Bedeutung die Kinderhospizarbeit für betroffene Familien und die Gesellschaft hat.







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