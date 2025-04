Ein festlicher Rahmen, 63 stolze Abiturienten und ein kreatives Motto prägten die diesjährige Abiturfeier am Hilda-Gymnasium, schreibt die Schule in einem Bericht über die Entlassfeier. Unter dem Motto: „Survival of the abiest“, eine Anspielung auf Charles Darwin und seine Theorie zur Entstehung der Arten, feierten die Absolventen ihren erfolgreichen Abschluss.

Feierliche Atmosphäre

Die Veranstaltung wurde von Auftritten des Abichors begleitet, die dem Fest einen würdigen Rahmen verliehen. Die musikalischen Darbietungen sorgten für eine feierliche Atmosphäre und unterstrichen die Bedeutung dieses besonderen Tages. In seiner Rede reflektierte Schulleiter Ralf Schulte-Melchior das Abiturmotto auf vielfältige Weise. Er beschrieb das Hilda-Gymnasium als ein großes Habitat, in dem die Schüler mit verschiedenen Überlebenstechniken ihre Erfolgschancen für das Abitur vergrößern könnten.

Dabei unter- schied er zwischen defensiven Techniken, wie der des Chamäleons, das sich anpasse und unauffällig bleibe und aktiven Techniken, bei denen die Schüler aus ihren Kursen viel Fachwissen und Kompetenzen mitnähmen. Die Lehrerrede wurde von Jan Meyberg gehalten, der ebenfalls auf das Abiturmotto einging. Er betonte die besonderen Fähigkeiten der Stufe und erklärte, dass die Wortneuschöpfung „abiest“ das außergewöhnliche Engagement und die Kreativität der Absolventen widerspiegele

Zeugnisübergabe als Höhepunkt

Höhepunkt der Feier war die Überreichung der Abiturzeugnisse. Stammkursweise wurden diese vom Schulleiter übergeben, was für viele Schüler ein bewegender Moment war. Besonders hervorzuheben sind die Sonderpreise, die für außergewöhnliches Engagement und besondere fachliche Leistungen vergeben wurden. Ida Weber erhielt fünf Sonderpreise (Bestes Abitur, Chemie, Mathematik, Französisch und AbiBac). Maximilian Seng wurde für seine Leistungen in Chemie, Musik und im AbiBac-Kurs ausgezeichnet. Leonie Gruber-Urmersbach zeigte ein besonderes soziales Engagement und erhielt den Buch- und Urkunden-Preis der Ministerin Stefanie Hubig.

Auch in Sport zeigte Leonie besondere Leistungen und bekam die Pierre-de-Coubertin-Medaille überreicht. Shayar Brimo wurde mit drei Sonderpreisen ausgezeichnet (Preis der Deutsch-Französischen-Gesellschaft, AbiBac und Ethik). Silas Schmidt zeigte besondere Leistungen in Physik und Mathematik und erhielt dafür die Sonderpreise der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Fachschaft Mathematik. Den Sonderpreis des Landesmusikrates und für AbiBac erhielt Sven Hagen.

Viele Preisträger

Weitere Preisträger sind Johann Hoffmannbeck (Certi-Lingua), Benedict Bruchhof (Mathematik), Corinna Dietz (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker), Greta Preußer (Preis der Deutsch-Französischen Gesellschaft), Hannah Willke (Preis der Gesellschaft für Deutsche Sprache), Maya Wenzel (MEP-Urkunde, Bestes Abitur und Preis des Philologenverbandes für das Fach Geschichte), Nils Lagemann (Deutsche Physikalische Gesellschaft), Manu Nouraei (Spanisch), Nina Wirtz, Samuel Bruckner, Sarah Monreal, Sebastian Than (Abi-Bac) und Paul Dhein (Mathematik). Damit verlassen die 63 jungen Frauen und Männer das Hilda-Gymnasium. Neun von ihnen werden in einigen Wochen noch einmal zur Schule kommen, um dann ein weiteres Abiturzeugnis in Empfang zu nehmen. Diese Schüler haben sich der Herausforderung gestellt, neben den deutschen Abiturprüfungen auch die für das französische Baccalauréat abzulegen.

In der Schülerrede bedankten sich Sarah Gruber-Urmersbach und Shayar Brimo im Namen der Stufe für die gute Zeit und die Unterstützung, die alle während ihrer Schulzeit erfahren hätten. In der Rede des Schulelternbeirats betonte Patric Raeschke den Wert der Menschlichkeit und die wachsende Bedeutung der menschlichen Persönlichkeit für die Zukunft der Abiturienten. Angelika Weckbecker gab dem Abiturjahrgang zur Orientierung einen roten Faden als Geschenk mit, der die Lebenszeit der Abiturienten symbolisiere.

Das sind die Abiturientinnen und AbiturientenArenz, Lara (Winningen); Bajwa, Asifa Noor (Koblenz); Ballmann, Marit (Karthause); Bazdar, Dzejla (Arenberg); Becker, Mai-Ling (Horchheimer Höhe); Belgrath, Julius (Karthause); Biller, Melissa (Heimbach-Weiss); Bomm, Kolja (Koblenz); Boukhalfa, Younes (Koblenz); Brettle, Lina (Bassenheim); Brimo, Shayar (Koblenz); Bruchhof, Benedict (Asterstein); Bruckner, Samuel (Koblenz); Copeland, Louis (Koblenz); Dhein, Paul (Koblenz); Dietz, Corinna (Braubach); El-Moussa, Ali (Koblenz); Emsbach, Leni (Koblenz); Eversheim, Fynn-Lian (Hardert); Flechtner, Till Friedrich (Koblenz); Fomenko, Alice (Koblenz); Gruber-Urmersbach, Leonie Sarah (Koblenz); Grünewald, Tim (Koblenz); Güler, Ege (Horchheimer Höhe); Hagen, Sven (Kruft); Heitzer, Ronja (Simmern); Helf, Paula (Urmitz); Herborn, Carina (Kamp-Bornhofen); Heß, Lucas (Urbar); Hoffmannbeck, Johann Daniel (Koblenz); Hostiuc, Maria-Teodora (Niederberg); Ishaq, Elias Lemar (Asterstein); Kanaan, Yara (Bendorf); Karakus, Mina (Lützel); Kires, Smilla (Koblenz); Konieczny, Diana Maria (Dieblich); Kraemer, Emilia (Koblenz); Kronenbitter, Mattis (Koblenz); Kuhlmann, Valérie (Eitelborn); Lagemann, Nils (Koblenz); Liebig, Leopold (Koblenz); Marotta, Adam-Maximiliano (Koblenz); Moitz, Felix Massimo Norbert (Koblenz); Monreal, Sarah (Winningen); Nouraei, Mani (Bad Breisig); Orschlet, Vanessa (Lahnstein); Özmen, Cemre Gülüzar (Koblenz); Personnaz, Maria Louise (Löf); Poyraz, Halid Ahmet (Lützel); Preußer, Greta (Brey); Schmidt, Silas Maria (Koblenz); Seng, Joanis Maximilian (Nickenich); Skura, Maya (Koblenz); Staschke, Tim (Weitersburg); Than, Sebastian (Koblenz); Tiwi, Neele Sarah (Urmitz); Wagenknecht, Dunja Stephanie (Koblenz); Weber, Ida Amelie (Koblenz); Wenzel, Maya (Koblenz); Weyrauch, Cosmina Lena (Boppard); Willke, Hannah (Koblenz); Wirtz, Nina (Löf).