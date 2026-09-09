Infoveranstaltung Hatzenport
Ein Dorfladen in Bürgerhand? So geht’s!
In der Eventlocation Paulys in Hatzenport findet eine Infoveranstaltung rund um das Thema Bürgergenossenschaft statt. Der Fokus
In der Eventlocation Paulys in Hatzenport findet eine Infoveranstaltung rund um das Thema Bürgergenossenschaft statt. Der Fokus liegt dabei auch auf Dorfläden.
Ulrike Platten-Wirtz

Ein Dorfladen in Hatzenport – das Thema war in der Vergangenheit umstritten in dem Moselort. Eine Infoveranstaltung stellt ein neues Konzept vor, wie ein solcher realisiert werden könnte.

Lesezeit 1 Minute
Einige Jahre ist es schon her, dass in Hatzenport ausgiebig über einen Dorfladen diskutiert wurde. Ursprünglich war die Idee, diesen mit dem Projekt Hatzenporter Hof in der alten Industriehalle des Anwesens Pauly-Rath zu realisieren. Viele Menschen in dem Moselort wünschten sich einen Ort, der nicht nur die Nahversorgung sichert, sondern auch einen Treffpunkt schafft.
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