Winningen im Lichterglanz Ein Dorf erstrahlt im Weihnachtszauber Erwin Siebenborn 02.12.2024, 14:01 Uhr

i Bunt illuminierte Plätze und Gassen lockten tausende Besucher beim "Winningen im Lichterglanz" in den Moselort. Erwin Siebenborn

Winningen im Lichterglanz ist längst keine Veranstaltung mehr, die nur Einheimische auf die Straßen lockt. Viele Besucher machten sich am ersten Adventswochenende auf den Weg, um in den festlich dekorierten Gassen in Weihnachtsstimmung zu kommen.

Der vielerorts gefürchtete Winterblues hat in Winningen wenig Chancen. Denn die beliebte Veranstaltung „Winningen im Lichterglanz“ hat sich in der dunklen Jahreszeit als Stimmungsaufheller durchgesetzt. Auch in diesem Jahr ließen sich wieder tausende Gäste von bunt illuminierten Häusern und Weinhöfen, von fröhlichen und auch besinnlichen Momenten sowie kulinarischen Genüssen gerne verzaubern.

