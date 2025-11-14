Theater am Ehrenbreitstein Ein Blind Date mit dem Leben Alexander Thieme-Garmann 14.11.2025, 06:30 Uhr

i Das Theater am Ehrenbreitstein zeigt "Mein Blind Date mit dem Leben: (von rechts) Emilio Stadör, Annika Woyda und Louis Schnitzler. Alexander Thieme-Garmann

Innerhalb weniger Wochen feiert ein weiteres Stück Premiere im Theater am Ehrenbreitstein. „Mein Blind Date mit dem Leben“ handelt vom Kampf, das schier Unmögliche möglich zu machen und der Bedeutung von Liebe und Freundschaft.

Bei dem jungen Saliya Kahawatte wird ein Augenleiden festgestellt, das nach ärztlicher Prognose zur Erblindung führen wird. Dennoch hält der Deutsch-Singhalese an seinem Traum fest, in der Hotelbranche Fuß zu fassen. Ein erstes Etappenziel erreicht der Gymnasiast mit dem Abi.







