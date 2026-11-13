Bildergalerie zum Krankenhaus Ein Blick in die verlassenen OP-Säle der Klinik Bendorf Eva Hornauer 13.11.2026, 13:00 Uhr

i Blick aus einem Patientenzimmer: Das ehemalige Krankenhaus befindet sich im Herzen der Stadt Bendorf. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Lange ist es her, dass in den OP-Sälen der ehemaligen orthopädischen Fachklinik in Bendorf operiert wurde. Der Standort wurde vor einigen Jahren aufgegeben. Nun gehört das Gelände der Stadt. Ein Rundgang in Bildern.

Ruhig ist es in der ehemaligen orthopädischen Fachklinik in Bendorf. Das Krankenhaus wurde bereits vor einigen Jahren geschlossen, das Gelände stand zum Kauf bereit. Schlussendlich hat die Stadt Bendorf das Areal übernommen – im Zwischenkauf. Der Plan der Stadt: Ein Investor soll das Gelände übernehmen, entwickeln und hier einen neuen Verwaltungssitz errichten.







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