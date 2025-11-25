Gewerbepark Mülheim-Kärlich Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Kauflands 25.11.2025, 18:02 Uhr

i Die Arbeiten in der neuen Kaufland-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich sind in vollem Gange. Es wird gesägt, gehämmert und gebohrt. Die Funken fliegen. Viele Regale sind schon prall befüllt, in anderen sind die Lücken noch groß. Bis zur Neueröffnung am 4. Dezember gibt es noch einiges zu tun. Mirco Klein

Die Arbeiten für die neue Kaufland-Filiale laufen auf Hochtouren. Und das müssen sie auch, am 4. Dezember soll sie öffnen. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Unsere Redaktion hat die Baustelle besucht – hier geht es zu Text und Bildergalerie.

Das große rote Kaufland-Logo prangt über dem Haupteingang. Der frische Anstrich der Fassade sitzt. Wo einst das rote Drehtor war, sind nun elektrische Schiebetüren. Die sollen künftig den Weg ins Innere der neuen Kaufland-Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum im Gewerbepark Mülheim-Kärlich freigeben.







Artikel teilen

Artikel teilen