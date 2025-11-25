Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Kauflands

Die Arbeiten für die neue Kaufland-Filiale laufen auf Hochtouren. Und das müssen sie auch, am 4. Dezember soll sie öffnen. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Unsere Redaktion hat die Baustelle besucht – hier geht es zu Text und Bildergalerie.
Das große rote Kaufland-Logo prangt über dem Haupteingang. Der frische Anstrich der Fassade sitzt. Wo einst das rote Drehtor war, sind nun elektrische Schiebetüren. Die sollen künftig den Weg ins Innere der neuen Kaufland-Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum im Gewerbepark Mülheim-Kärlich freigeben.