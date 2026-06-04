Fachleute mit Staubsauger
Eichenprozessionsspinner in den Koblenzer Rheinanlagen
Raupen des Eichenprozessionsspinners können allergische Reaktionen auslösen. Die Stadt Koblenz kontrolliert gerade alle städtisc
Raupen des Eichenprozessionsspinners können allergische Reaktionen auslösen. Die Stadt Koblenz kontrolliert gerade alle städtischen Eichen.
Philipp Schulze. picture alliance/dpa

Am Mittwochmorgen sind die Fachleute unterwegs: Ein Stück Wiese in den Koblenzer Rheinanlagen ist abgesperrt, der Eichenprozessionsspinner sitzt in einem alten Baum. Aber nicht mehr lange.

Lesezeit 1 Minute
Am Wochenende findet in den Koblenzer Rheinanlagen das Augustafest statt – deshalb ist schnelle Hilfe nötig. Denn in einer Eiche im Veranstaltungsgelände sind Eichenprozessionsspinner gesichtet worden – und die müssen weg.Ruckzuck haben Fritz Servaty und Nadim Aboulzahab vom Forstbetrieb Herter das Problem gelöst und ziehen weiter auf die nächste Wiese in den Rheinanlagen.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionGesundheit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren