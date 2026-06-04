Fachleute mit Staubsauger Eichenprozessionsspinner in den Koblenzer Rheinanlagen Doris Schneider 04.06.2026, 08:00 Uhr

i Raupen des Eichenprozessionsspinners können allergische Reaktionen auslösen. Die Stadt Koblenz kontrolliert gerade alle städtischen Eichen. Philipp Schulze. picture alliance/dpa

Am Mittwochmorgen sind die Fachleute unterwegs: Ein Stück Wiese in den Koblenzer Rheinanlagen ist abgesperrt, der Eichenprozessionsspinner sitzt in einem alten Baum. Aber nicht mehr lange.

Am Wochenende findet in den Koblenzer Rheinanlagen das Augustafest statt – deshalb ist schnelle Hilfe nötig. Denn in einer Eiche im Veranstaltungsgelände sind Eichenprozessionsspinner gesichtet worden – und die müssen weg.Ruckzuck haben Fritz Servaty und Nadim Aboulzahab vom Forstbetrieb Herter das Problem gelöst und ziehen weiter auf die nächste Wiese in den Rheinanlagen.







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